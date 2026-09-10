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МВФ: судоходство в Ормузском проливе сократилось до 10% от довоенного уровня

Татьяна Мозолевская
TASS
TASS

Судоходство в Ормузском проливе сократилось до 10% от уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

«Судоходство в Ормузском проливе составляет только десятую долю от довоенного уровня», – сказала Козак (цитата по «РИА Новости).

По ее словам, некоторые страны на фоне сложившейся ситуации использовали стратегические запасы нефти и газа.

9 сентября Иран объявил санкционную зону в Ормузском проливе. Запретный сектор начинается примерно со стороны порта Чабахара и простирается до части Оманского залива и Аравийского моря.

В июне США и Иран подписали меморандум о прекращении огня и открытии Ормузского пролива. Но уже в июле Тегеран закрыл пролив, а США возобновили морскую блокаду и периодические удары.

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