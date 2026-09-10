МВФ: судоходство в Ормузском проливе сократилось до 10% от довоенного уровня
Судоходство в Ормузском проливе сократилось до 10% от уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
«Судоходство в Ормузском проливе составляет только десятую долю от довоенного уровня», – сказала Козак (цитата по «РИА Новости).
По ее словам, некоторые страны на фоне сложившейся ситуации использовали стратегические запасы нефти и газа.
9 сентября Иран объявил санкционную зону в Ормузском проливе. Запретный сектор начинается примерно со стороны порта Чабахара и простирается до части Оманского залива и Аравийского моря.
В июне США и Иран подписали меморандум о прекращении огня и открытии Ормузского пролива. Но уже в июле Тегеран закрыл пролив, а США возобновили морскую блокаду и периодические удары.