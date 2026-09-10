Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ
Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для пролета всех самолетов из ОАЭ – гражданских и военных, сообщило минобороны страны в соцсети X.
Ограничения начнут действовать с 00:00 по местному времени (02:00 мск) и коснутся всех воздушных судов, зарегистрированных в ОАЭ, при полетах в обоих направлениях.
При этом запрет не распространится на коммерческие гражданские рейсы ОАЭ, которые прибывают в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в Алжире и вылетают из него. Они продолжат выполняться до конца 2026 г., когда истечет срок действия соответствующего контракта.
10 сентября Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. «Алжир принял решение разорвать свои дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами после исчерпания всех средств для поддержания двусторонних отношений», – говорится в сообщении.
Причину такого решения ведомство не называет.