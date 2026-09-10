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Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для пролета всех самолетов из ОАЭ – гражданских и военных, сообщило минобороны страны в соцсети X.

Ограничения начнут действовать с 00:00 по местному времени (02:00 мск) и коснутся всех воздушных судов, зарегистрированных в ОАЭ, при полетах в обоих направлениях.

При этом запрет не распространится на коммерческие гражданские рейсы ОАЭ, которые прибывают в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в Алжире и вылетают из него. Они продолжат выполняться до конца 2026 г., когда истечет срок действия соответствующего контракта.

10 сентября Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. «Алжир принял решение разорвать свои дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами после исчерпания всех средств для поддержания двусторонних отношений», – говорится в сообщении.

Причину такого решения ведомство не называет.

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