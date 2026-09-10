Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для самолетов из ОАЭ

При этом запрет не распространится на коммерческие гражданские рейсы ОАЭ, которые прибывают в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в Алжире и вылетают из него. Они продолжат выполняться до конца 2026 г., когда истечет срок действия соответствующего контракта.