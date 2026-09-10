Посольство РФ в Румынии предупредило о риске преследования россиян в странах ЕС
Находящиеся на территории стран Евросоюза (ЕС) россияне в любой момент рискуют стать жертвами необоснованных преследований и провокаций со стороны западных спецслужб. Об этом сообщило посольство РФ в Румынии, комментируя задержание гражданина России.
«Данный инцидент является еще одним подтверждением того, что сегодня граждане России не могут чувствовать себя в безопасности, даже находясь на территории стран Евросоюза на законных основаниях», – заявили в дипмиссии.
По данным посольства, 10 сентября государственная прокуратура Румынии уведомила о задержании 8 сентября россиянина, имеющего вид на жительство в стране. Впоследствии его арестовали на 30 суток по подозрению в «покушении на совершение диверсии».
Как отметили в дипмиссии со ссылкой на сообщения румынских СМИ, россиянину вменяют сбор военной информации посредством фото- и видеосъемки «чувствительных объектов» для организации актов саботажа и диверсий. Утверждается, что его деятельность якобы координировалась с территории России.
В посольстве назвали опубликованные материалы «предположениями, домыслами и разного рода фантазиями». Там заявили, что в них не приводится конкретных данных, которые подтверждали бы противоправный характер деятельности россиянина или причастность к ней российских государственных органов.
Дипмиссия направила румынским властям запрос на встречу с задержанным и заявила о готовности предоставить ему необходимую консульскую и правовую поддержку.
27 августа МИД России объявил сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата. В департамент государственного протокола МИД РФ была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда. Ей вручили соответствующую ноту. В МИД России заявили, что эта мера стала ответом на решение Бухареста объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства в Румынии. Российское ведомство назвало решение румынской стороны ничем не мотивированным.