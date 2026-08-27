МИД РФ объявил сотрудника посольства Румынии персоной нон грата

До этого в июне посла Румынии вызывали в МИД России в связи с решением Бухареста закрыть российское генеральное консульство в Констанце. Тогда республика объявила генконсула России персоной нон грата и закрыла диппредставительство после падения беспилотника на жилой дом в Галаце. Ответственность за инцидент возложили на Россию, Москва обвинения отрицала.