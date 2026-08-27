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МИД РФ объявил сотрудника посольства Румынии персоной нон грата

Татьяна Мозолевская

МИД России объявил сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

27 августа в департамент государственного протокола МИД РФ была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда. Ей вручили соответствующую ноту.

В МИД России заявили, что эта мера стала ответом на решение Бухареста объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства в Румынии. Российское ведомство назвало решение румынской стороны ничем не мотивированным.

В конце июля Европейская служба внешних связей (ЕСВС) вызвала временного поверенного в делах постпредства России при ЕС после инцидента с беспилотниками в Румынии. В Брюсселе тогда подозревали Россию в якобы причастности к появлению БПЛА в воздушном пространстве республики.

До этого в июне посла Румынии вызывали в МИД России в связи с решением Бухареста закрыть российское генеральное консульство в Констанце. Тогда республика объявила генконсула России персоной нон грата и закрыла диппредставительство после падения беспилотника на жилой дом в Галаце. Ответственность за инцидент возложили на Россию, Москва обвинения отрицала.

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