МИД РФ объявил сотрудника посольства Румынии персоной нон грата
МИД России объявил сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
27 августа в департамент государственного протокола МИД РФ была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда. Ей вручили соответствующую ноту.
В МИД России заявили, что эта мера стала ответом на решение Бухареста объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства в Румынии. Российское ведомство назвало решение румынской стороны ничем не мотивированным.
В конце июля Европейская служба внешних связей (ЕСВС) вызвала временного поверенного в делах постпредства России при ЕС после инцидента с беспилотниками в Румынии. В Брюсселе тогда подозревали Россию в якобы причастности к появлению БПЛА в воздушном пространстве республики.
До этого в июне посла Румынии вызывали в МИД России в связи с решением Бухареста закрыть российское генеральное консульство в Констанце. Тогда республика объявила генконсула России персоной нон грата и закрыла диппредставительство после падения беспилотника на жилой дом в Галаце. Ответственность за инцидент возложили на Россию, Москва обвинения отрицала.