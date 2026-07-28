Временного поверенного в делах постпредства России вызвали в дипслужбу ЕС

В июне посла Румынии вызывали в МИД России в связи с решением Бухареста закрыть российское генеральное консульство в Констанце. До этого иностранная республика также объявила генконсула России персоной нон грата и закрыла диппредставительство после падения беспилотника на жилой дом в Галаце. Ответственность за инцидент возложили на Россию.