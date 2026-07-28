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Временного поверенного в делах постпредства России вызвали в дипслужбу ЕС

Ведомости

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) вызвала временного поверенного в делах постпредства России при ЕС после инцидента с беспилотниками в Румынии. Об этом заявил представитель ЕК Анвар аль-Ануни в ходе брифинга.

«Действительно, сегодня мы вызвали временного поверенного в делах России в ЕСВС», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Брюсселя, Россия якобы причастна к появлению БПЛА в воздушном пространстве Румынии.

27 июля МИД Румынии сообщил, что высылает из страны одного из сотрудников российской дипмиссии. Посол России в Бухаресте был вызван в ведомство. Поводом, как утверждает румынская сторона, стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны с 24 по 26 июля.

В июне посла Румынии вызывали в МИД России в связи с решением Бухареста закрыть российское генеральное консульство в Констанце. До этого иностранная республика также объявила генконсула России персоной нон грата и закрыла диппредставительство после падения беспилотника на жилой дом в Галаце. Ответственность за инцидент возложили на Россию.

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