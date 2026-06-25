Посла Румынии вызвали в МИД РФ из-за закрытия генконсульства в Констанце

29 мая президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце и высылке генерального консула Андрея Косилина. Решение было связано с падением беспилотника на жилой дом в городе Галац, где пострадали два человека. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры не заставят себя ждать. 1 июня Захарова подтвердила, что Москва примет ответные меры в связи с решением Бухареста.