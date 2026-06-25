Посла Румынии вызвали в МИД РФ из-за закрытия генконсульства в Констанце
Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в МИД России, где ему будет объявлено об ответных мерах на закрытие российского генконсульства в Констанце. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».
Румынские власти 29 мая объявили российского генконсула в Констанце персоной нон грата и закрыли дипломатическое представительство. Поводом послужило падение беспилотника на жилой дом в румынском Галаце: пострадали два человека, Бухарест возложил ответственность на Россию. В тот же день в румынский МИД был вызван российский посол.
Российская сторона тогда пообещала принять ответные меры. После инцидента президент России Владимир Путин заявил, что определить принадлежность беспилотника можно только после экспертизы, и предложил передать Москве обломки для объективного расследования.
29 мая президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце и высылке генерального консула Андрея Косилина. Решение было связано с падением беспилотника на жилой дом в городе Галац, где пострадали два человека. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры не заставят себя ждать. 1 июня Захарова подтвердила, что Москва примет ответные меры в связи с решением Бухареста.