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Посла Румынии вызвали в МИД РФ из-за закрытия генконсульства в Констанце

Ведомости

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в МИД России, где ему будет объявлено об ответных мерах на закрытие российского генконсульства в Констанце. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Румынские власти 29 мая объявили российского генконсула в Констанце персоной нон грата и закрыли дипломатическое представительство. Поводом послужило падение беспилотника на жилой дом в румынском Галаце: пострадали два человека, Бухарест возложил ответственность на Россию. В тот же день в румынский МИД был вызван российский посол.

Российская сторона тогда пообещала принять ответные меры. После инцидента президент России Владимир Путин заявил, что определить принадлежность беспилотника можно только после экспертизы, и предложил передать Москве обломки для объективного расследования.

29 мая президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце и высылке генерального консула Андрея Косилина. Решение было связано с падением беспилотника на жилой дом в городе Галац, где пострадали два человека. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры не заставят себя ждать. 1 июня Захарова подтвердила, что Москва примет ответные меры в связи с решением Бухареста.

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