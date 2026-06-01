Россия ответит на объявление генконсула в румынской Констанце персоной нон грата

В Москве инцидент с дроном назвали провокацией Киева, направленной на втягивание НАТО в конфликт. Посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии для выражения протеста.



Румынские власти уже давно последовательно наращивают антироссийскую риторику. В марте 2026 г. посол Липаев заявил, что Бухарест настаивает на размещении иностранных войск на своей территории, выступая за усиление восточного фланга НАТО. Еще в мае 2025 г. дипломат признавал, что страна продолжит придерживаться антироссийского курса и поддерживать Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя инцидент с дроном, посоветовал странам ЕС «заткнуться», указав, что их собственная техника и разведданные ежедневно применяются для атак на российскую территорию.