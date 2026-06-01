CNY Бирж.10,637+1,43%MGTS1 246-4,45%VEON-RX58,2+0,52%IMOEX2 568,24+0,1%RTSI1 130,71-0,64%RGBI118,52-0,28%RGBITR780,77-0,18%
Главная / Политика /

Россия ответит на объявление генконсула в румынской Констанце персоной нон грата

Ведомости

Москва примет ответные меры в связи с решением Бухареста объявить российского генконсула в Констанце Андрея Косилина персоной нон грата и закрыть генконсульство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», – сказала дипломат.

29 мая президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце и высылке российского генконсула. Румынские власти связали это решение с инцидентом в городе Галац, где беспилотник врезался в жилой дом, в результате чего пострадали два человека.

При этом сам Дан допустил, что падение дрона могло быть следствием работы украинской ПВО. «Он был поражен кинетически. Поражение произошло именно из-за этого», – сказал румынский президент во время визита в Галац, объясняя, что БПЛА сбили над территорией Украины, после чего он изменил траекторию.

В Москве инцидент с дроном назвали провокацией Киева, направленной на втягивание НАТО в конфликт. Посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии для выражения протеста.

Румынские власти уже давно последовательно наращивают антироссийскую риторику. В марте 2026 г. посол Липаев заявил, что Бухарест настаивает на размещении иностранных войск на своей территории, выступая за усиление восточного фланга НАТО. Еще в мае 2025 г. дипломат признавал, что страна продолжит придерживаться антироссийского курса и поддерживать Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя инцидент с дроном, посоветовал странам ЕС «заткнуться», указав, что их собственная техника и разведданные ежедневно применяются для атак на российскую территорию.

