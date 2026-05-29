Медведев посоветовал странам ЕС «заткнуться» после падения БПЛА в Румынии
Странам ЕС стоит «заткнуться» после инцидента с падением дрона на дом в Румынии. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max, комментируя инцидент.
По его словам, прежде всего необходимо установить, кому принадлежал беспилотник. Но Медведев призвал обратить внимание на то, что европейские беспилотники, их комплектующие, а также другие виды вооружений и разведданные ежедневно используются в атаках на российскую территорию.
«В результате их действий происходят повреждения жилых домов, в которых гибнут наши мирные граждане», – написал Медведев.
По мнению Медведева, ответственность за произошедшее в Старобельске также должны нести лидеры стран ЕС. Он добавил, что жители европейских государств, на территории которых производятся беспилотники для нужд ВСУ, «не смогут спать спокойно».
До этого Reuters со ссылкой на румынские власти сообщало, что БПЛА врезался в крышу десятиэтажного жилого дома в Галаце, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали два человека, медицинская помощь им была оказана на месте. Из здания эвакуировали 70 жителей.
Глава МИД Румынии Оана Цою заявляла в соцсети X, что у их минобороны есть подтверждения того, что беспилотник принадлежал России.
После этого власти Румынии объявили о закрытии генерального консульства РФ в Констанце и высылке российского генконсула, который был объявлен персоной нон грата.