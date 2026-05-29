Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,479+0,18%UTAR9,94-1,29%ARSA7,26+0,28%IMOEX2 563,35-0,79%RTSI1 136,98-0,31%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,17-0,09%
Главная / Политика /

Медведев посоветовал странам ЕС «заткнуться» после падения БПЛА в Румынии

Ведомости

Странам ЕС стоит «заткнуться» после инцидента с падением дрона на дом в Румынии. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max, комментируя инцидент.

По его словам, прежде всего необходимо установить, кому принадлежал беспилотник. Но Медведев призвал обратить внимание на то, что европейские беспилотники, их комплектующие, а также другие виды вооружений и разведданные ежедневно используются в атаках на российскую территорию.

«В результате их действий происходят повреждения жилых домов, в которых гибнут наши мирные граждане», – написал Медведев.

Песков: Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии

Политика / Международные отношения

По мнению Медведева, ответственность за произошедшее в Старобельске также должны нести лидеры стран ЕС. Он добавил, что жители европейских государств, на территории которых производятся беспилотники для нужд ВСУ, «не смогут спать спокойно».

До этого Reuters со ссылкой на румынские власти сообщало, что БПЛА врезался в крышу десятиэтажного жилого дома в Галаце, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали два человека, медицинская помощь им была оказана на месте. Из здания эвакуировали 70 жителей.

Глава МИД Румынии Оана Цою заявляла в соцсети X, что у их минобороны есть подтверждения того, что беспилотник принадлежал России.

После этого власти Румынии объявили о закрытии генерального консульства РФ в Констанце и высылке российского генконсула, который был объявлен персоной нон грата.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь