Румыния закрывает генконсульство РФ и высылает консула

Власти страны приняли такое решение из-за инцидента с БПЛА
Генеральный консул России в румынской Констанце был объявлен персоной нон-грата после инцидента с беспилотником в Галаце. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.

«Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон грата, консульство будет закрыто», – заявил Дан (цитата по «РИА Новости»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответная реакция на объявление российского генконсула персоной нон-грата не заставит себя ждать.

Песков: Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии

Политика / Международные отношения

29 мая Reuters сообщило, что БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в Галаце. Начался пожар, пострадали два человека. МИД Румынии после этого вызвал посла России. Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны страны. Он назвал произошедшее наисерьезнейшим инцидентом на территории Румынии с начала конфликта на Украине в 2022 г. В тот же день Europa FM сообщила, что в уезде Марамуреш на севере Румынии нашли еще один неопознанный беспилотник. Дрон упал на сельскохозяйственное поле на окраине населенного пункта Бэсешть. Предварительно, он не был оснащен взрывчаткой.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российскому лидеру Владимиру Путину доложили об инциденте с беспилотниками в Румынии.

НАТО обсудит ситуацию после падения беспилотника в Румынии. Генсекретарь НАТО Марк Рютте объявил, что альянс поддерживает Румынию.

