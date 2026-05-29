Румыния закрывает генконсульство РФ и высылает консула

29 мая Reuters сообщило, что БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в Галаце. Начался пожар, пострадали два человека. МИД Румынии после этого вызвал посла России. Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны страны. Он назвал произошедшее наисерьезнейшим инцидентом на территории Румынии с начала конфликта на Украине в 2022 г. В тот же день Europa FM сообщила, что в уезде Марамуреш на севере Румынии нашли еще один неопознанный беспилотник. Дрон упал на сельскохозяйственное поле на окраине населенного пункта Бэсешть. Предварительно, он не был оснащен взрывчаткой.