МИД пообещал ответить на закрытие генконсульства в Румынии

МИД пообещал ответить на закрытие генконсульства в РумынииБухарест выслал российского консула из-за инцидента с БПЛА
Россия примет ответные меры после решения румынских властей объявить генерального консула РФ persona non grata и закрыть российское генконсульство в Констанце. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул России в румынской Констанце был объявлен персоной нон-грата после инцидента с беспилотником в Галаце.
Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что НАТО обсудит ситуацию после падения беспилотника на жилой дом в Румынии. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс поддерживает Румынию.