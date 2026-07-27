Румыния решила выслать российского дипломата
Румыния решила выслать одного из сотрудников российской дипмиссии. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны в соцсети X.
Посол России в Бухаресте был вызван в МИД. Поводом, как утверждает румынская сторона, стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны с 24 по 26 июля.
«В ходе встречи официальная вербальная нота была вручена российскому послу, в которой сообщалось о решении объявить нежелательным лицо из состава миссии РФ в Бухаресте с требованием покинуть территорию Румынии в течение пяти дней», – говорится в сообщении.
25 июня посла Румынии вызывали в МИД России в связи с решением Бухареста закрыть российское генеральное консульство в Констанце. В конце мая румынские власти объявили российского генконсула персоной нон грата и закрыли диппредставительство после падения беспилотника на жилой дом в Галаце, ответственность за которое возложили на Россию.
Москва тогда заявила, что примет ответные меры. 24 июля генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге полностью прекратило работу, а его сотрудники покинули здание дипмиссии на Гороховой улице.