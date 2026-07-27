Румыния решила выслать российского дипломата

25 июня посла Румынии вызывали в МИД России в связи с решением Бухареста закрыть российское генеральное консульство в Констанце. В конце мая румынские власти объявили российского генконсула персоной нон грата и закрыли диппредставительство после падения беспилотника на жилой дом в Галаце, ответственность за которое возложили на Россию.