Карни: Канада и Украина согласовали поставку ракет ПВО на $253 млн
Канада и Украина завершили переговоры о поставках Киеву перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) на 350 млн канадских долларов ($253 млн), сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.
«Сегодня Канада и Украина согласовали окончательные условия поставки критически важных перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart», – заявил Карни на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по «РИА Новости»).
3 сентября министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид продолжит поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot.
25 августа Зеленский сообщал, что Киев получил от западных стран новую партию ракет для ЗРК Patriot. Также, по его словам, стране подтвердили поставки систем Crotale и боеприпасов к ним.