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Карни: Канада и Украина согласовали поставку ракет ПВО на $253 млн

Татьяна Мозолевская
ROLEX DELA PENA \ TASS
ROLEX DELA PENA \ TASS

Канада и Украина завершили переговоры о поставках Киеву перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) на 350 млн канадских долларов ($253 млн), сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.

«Сегодня Канада и Украина согласовали окончательные условия поставки критически важных перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart», – заявил Карни на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по «РИА Новости»).

3 сентября министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид продолжит поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot.

25 августа Зеленский сообщал, что Киев получил от западных стран новую партию ракет для ЗРК Patriot. Также, по его словам, стране подтвердили поставки систем Crotale и боеприпасов к ним.

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