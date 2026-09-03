Испания пообещала продолжить поставки ракет для систем Patriot Украине

31 августа Bloomberg сообщил, что страны ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию по поводу поставок Patriot. Эти страны располагают крупнейшими запасами таких ракет среди союзников Киева. Сейчас Афины не торопятся передавать системы. Так, Bloomberg отмечает, что ракеты необходимы Греции для собственной обороны на фоне давнего соперничества с Турцией.