Испания пообещала продолжить поставки ракет для систем Patriot Украине
Испания продолжит поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в рамках неформальной встречи глав МИД ЕС в Ирландии.
«Мы делаем это уже давно и продолжаем делать», – сказал он.
Альбарес не уточнил сроки и объем поставок.
25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных стран новую партию ракет для ЗРК Patriot. Также, по словам Зеленского, стране подтвердили поставки систем Crotale и боеприпасов к ним.
31 августа Bloomberg сообщил, что страны ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию по поводу поставок Patriot. Эти страны располагают крупнейшими запасами таких ракет среди союзников Киева. Сейчас Афины не торопятся передавать системы. Так, Bloomberg отмечает, что ракеты необходимы Греции для собственной обороны на фоне давнего соперничества с Турцией.
Одновременно с этим Украина стремится получить лицензию на производство ракет для системы Patriot. 2 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если Украина получит ее, то сможет наладить производство только через несколько лет.