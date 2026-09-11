WSJ: Европа может не профинансировать все запросы Киева в 2026 году
Европейские страны могут оказаться не в состоянии профинансировать все запросы Киева в 2026 г., пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников.
По данным издания, Украине не хватает финансирования примерно на $27 млрд оборонных расходов до конца 2026 г. и начала 2027 г. Дефицит связан в том числе с ростом расходов на беспилотники, противовоздушную оборону и выплаты военнослужащим.
Из этой суммы до $10 млрд Киеву требуется для авансовых закупок вооружений на следующий год, еще около $20 млрд – на зарплаты военным, выплаты семьям погибших и другие расходы, отмечает газета.
При этом некоторые европейские чиновники считают оценку дефицита в $27 млрд существенно завышенной. В ЕС пока не хотят начинать обсуждение нового финансирования из-за возможных политических последствий. В частных беседах представители европейских стран признают, что в этом году они могут не удовлетворить все финансовые запросы Украины.
Для покрытия дефицита обсуждается несколько вариантов, пишет WSJ. Среди них – ускорение уже запланированных выплат Украине, привлечение средств из следующего многолетнего бюджета ЕС и возвращение к вопросу об использовании около $200 млрд замороженных российских активов. Последний вариант пока рассматривается как крайняя мера.
Как отмечает газета, запрос Киева на дополнительное финансирование поступил на фоне усиления в Европе политических сил, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. В минувшие выходные «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Саксонии-Анхальт, выступая в том числе за прекращение помощи Киеву и восстановление энергетических связей с Москвой. Во Франции Марин Ле Пен, которую WSJ называет ведущим кандидатом на президентских выборах следующего года, заявляет, что Париж не может позволить себе продолжать поддержку Украины. Ее партия «Национальное объединение» также голосовала против крупного кредита ЕС для Киева этой весной.
4 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев столкнулся с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 г. По его словам, на фоне приоритета военных расходов и закупок вооружений стране может потребоваться отложить часть платежей, не связанных с военными действиями.