WSJ: Европа может не профинансировать все запросы Киева в 2026 году

Как отмечает газета, запрос Киева на дополнительное финансирование поступил на фоне усиления в Европе политических сил, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. В минувшие выходные «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Саксонии-Анхальт, выступая в том числе за прекращение помощи Киеву и восстановление энергетических связей с Москвой. Во Франции Марин Ле Пен, которую WSJ называет ведущим кандидатом на президентских выборах следующего года, заявляет, что Париж не может позволить себе продолжать поддержку Украины. Ее партия «Национальное объединение» также голосовала против крупного кредита ЕС для Киева этой весной.