Конгрессвумен Луна призвала дать американцам по $5000 за счет денег для Киева

10 сентября Трамп предложил выплатить каждому взрослому американцу по $5000, если республиканцы сохранят контроль над конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Reuters обратило внимание, что не сразу стало ясно, как будут осуществляться выплаты и будут ли они законными. Так как в США проживает около 270 млн взрослых граждан, эта идея будет стоить примерно $1,35 трлн.