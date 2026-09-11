Конгрессвумен Луна призвала дать американцам по $5000 за счет денег для Киева
Конгрессвумен в США Анна Паулина Луна выступила с идеей профинансировать инициативу президента США Дональда Трампа по выплате взрослым американцам по $5000 за счет средств, выделенных для Киева. Об этом она заявила Fox News.
«Мы легко можем перенаправить часть отправляемой за рубеж иностранной помощи, возможно, часть того, что идет на Украину, и отдать это американскому народу», – сказала Луна (цитата по «РИА Новости»).
10 сентября Трамп предложил выплатить каждому взрослому американцу по $5000, если республиканцы сохранят контроль над конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Reuters обратило внимание, что не сразу стало ясно, как будут осуществляться выплаты и будут ли они законными. Так как в США проживает около 270 млн взрослых граждан, эта идея будет стоить примерно $1,35 трлн.
9 сентября помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что США следует полностью прекратить поддерживать Киев для быстрого урегулирования конфликта на Украине.