Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UGLD0,723+0,26%CNY Бирж.12,527-0,02%IMOEX2 290,1-0,82%RTSI855,27-0,82%RGBI113,82-0,17%RGBITR775,35-0,13%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин может пообщаться с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин намерен пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином «на полях» саммита БРИКС в Дели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков «Первому каналу».

При этом, по его словам, отдельная двусторонняя встреча лидеров не запланирована.

«На полях обязательно они [Путин и Си] будут как-то общаться», – сказал Песков.

11 сентября Путин прибыл в Индию для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Президент пробудет в Нью-Дели три рабочих дня.

Саммит БРИКС пройдет с 11 по 13 сентября. В первый день саммита президент РФ встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Вместе с ним российский лидер посетит выставку «Иннопром. Индия». Затем Путин выступит на пленарном заседании ежегодного делового форума БРИКС.

На полях саммита БРИКС запланированы двусторонние встречи российского президента с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Читайте также:Чем занимается БРИКС и кто в него входит
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь