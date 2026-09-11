Путин может пообщаться с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин намерен пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином «на полях» саммита БРИКС в Дели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков «Первому каналу».
При этом, по его словам, отдельная двусторонняя встреча лидеров не запланирована.
«На полях обязательно они [Путин и Си] будут как-то общаться», – сказал Песков.
11 сентября Путин прибыл в Индию для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Президент пробудет в Нью-Дели три рабочих дня.
Саммит БРИКС пройдет с 11 по 13 сентября. В первый день саммита президент РФ встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Вместе с ним российский лидер посетит выставку «Иннопром. Индия». Затем Путин выступит на пленарном заседании ежегодного делового форума БРИКС.
На полях саммита БРИКС запланированы двусторонние встречи российского президента с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.