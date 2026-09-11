Путин может пообщаться с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС

Саммит БРИКС пройдет с 11 по 13 сентября. В первый день саммита президент РФ встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Вместе с ним российский лидер посетит выставку «Иннопром. Индия». Затем Путин выступит на пленарном заседании ежегодного делового форума БРИКС.