В США выпустили монету в память о жертвах терактов 11 сентября

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11 сентября 2001 г. произошла крупнейшая в мировой истории террористическая атака: боевики «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер поразил здание Пентагона, а четвертый рухнул в поле. В результате этих терактов погибли почти 3000 человек. Как развивались события – в галерее «Ведомостей». / Getty Images