Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
WTCM15,26-1,17%CNY Бирж.12,548+0,14%IMOEX2 277,58-1,36%RTSI850,6-1,36%RGBI113,67-0,3%RGBITR774,37-0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США выпустили монету в память о жертвах терактов 11 сентября

Татьяна Мозолевская
Julio Cortez / AP Photo
Julio Cortez / AP Photo

Монетный двор США выпустил монету номиналом 50 центов в память о 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 г. Об этом сообщило министерство финансов страны, передает New York Post.

«В преддверии 25-й годовщины 11 сентября мы чтим память тех, кого потеряли, и мужество тех, кто рисковал своей жизнью, спасая сограждан. Спустя четверть века наше обещание жертвам и их семьям остается прежним: мы никогда не забудем», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

На одной стороне монеты изображена статуя Свободы и дата терактов, окруженная надписью Never Forget («Никогда не забывать»). На другой – Свобода, передающая горящий факел новому поколению, а также надпись «Знание – единственный хранитель истинной свободы».

Монеты отчеканили в Филадельфии. Предварительный заказ можно оформить до 25 сентября, а отправка начнется 3 декабря. Рулон из 20 монет стоит $40, мешок из 100 монет – $100.

Трагедия произошла в результате захвата боевиками «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) четырех пассажирских самолетов, два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер поразил здание Пентагона, а четвертый рухнул в поле. В результате этих терактов погибли почти 3000 человек, более 6000 пострадали.

Теракты 11 сентября: хроника, последствия и память о трагедии
11 сентября 2001 г. произошла крупнейшая в мировой истории террористическая атака: боевики «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер поразил здание Пентагона, а четвертый рухнул в поле. В результате этих терактов погибли почти 3000 человек. Как развивались события – в галерее «Ведомостей».
1  / 21

11 сентября 2001 г. произошла крупнейшая в мировой истории террористическая атака: боевики «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер поразил здание Пентагона, а четвертый рухнул в поле. В результате этих терактов погибли почти 3000 человек. Как развивались события – в галерее «Ведомостей». / Getty Images

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её