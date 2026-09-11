В США выпустили монету в память о жертвах терактов 11 сентября
Монетный двор США выпустил монету номиналом 50 центов в память о 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 г. Об этом сообщило министерство финансов страны, передает New York Post.
«В преддверии 25-й годовщины 11 сентября мы чтим память тех, кого потеряли, и мужество тех, кто рисковал своей жизнью, спасая сограждан. Спустя четверть века наше обещание жертвам и их семьям остается прежним: мы никогда не забудем», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.
На одной стороне монеты изображена статуя Свободы и дата терактов, окруженная надписью Never Forget («Никогда не забывать»). На другой – Свобода, передающая горящий факел новому поколению, а также надпись «Знание – единственный хранитель истинной свободы».
Монеты отчеканили в Филадельфии. Предварительный заказ можно оформить до 25 сентября, а отправка начнется 3 декабря. Рулон из 20 монет стоит $40, мешок из 100 монет – $100.
Трагедия произошла в результате захвата боевиками «Аль-Каиды»