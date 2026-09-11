ЕК одобрила 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты для Украины

«Украина теперь также может приобрести оборудование Patriot, необходимое ей для лучшей защиты своего неба. Вместе с нашими государствами-членами и НАТО мы будем продолжать обеспечивать Украину, одновременно укрепляя собственную оборону Европы», – заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.