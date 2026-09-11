ЕК одобрила 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты для Украины
Еврокомиссия (ЕК) дополнительно выделила на финансирование оборонной промышленности Украины 6,1 млрд евро. Они будут направлены на товары в области противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, сообщается на сайте ЕК.
«Украина теперь также может приобрести оборудование Patriot, необходимое ей для лучшей защиты своего неба. Вместе с нашими государствами-членами и НАТО мы будем продолжать обеспечивать Украину, одновременно укрепляя собственную оборону Европы», – заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
26 августа глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что ЕК разрабатывает новую программу финансовой поддержки Украины, рассчитанную на период с 2028 г. Объем новой финансовой поддержки Украины может составить 100 млрд евро. Речь идет о семилетнем финансовом плане Евросоюза на 2028–2034 гг., который сейчас находится на стадии обсуждения.
30 июля Украина вновь получила транш от Евросоюза на сумму 3,47 млрд евро. Всего в 2026 г. в рамках этого механизма для Киева предусмотрено 45 млрд евро.