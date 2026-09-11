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ЕК распределила 28,3 млрд евро на оружие для Украины в 2026 году

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) распределила 28,3 млрд евро, предусмотренные на 2026 г. на закупку оружия и другой военной продукции для Украины. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

«В рамках оборонной части мы распределили все средства на этот год», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Средства выделяются в рамках кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По данным ЕК, уже определены конкретные виды закупаемого вооружения и другой военной продукции, их поставщики, необходимые объемы и сроки поставок.

При этом непосредственно Украине пока перечислено около 8,4 млрд евро из предусмотренных на оборонные цели 28,3 млрд евро. «Здесь остается разрыв. Поэтому в оставшиеся месяцы года нам предстоит еще довольно большая работа», – отметил Уйвари.

11 сентября ЕК также дополнительно выделила на финансирование оборонной промышленности Украины 6,1 млрд евро. Они будут направлены на товары в области противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

The Wall Street Journal писала, что европейские страны могут оказаться не в состоянии профинансировать все запросы Киева в 2026 г. По данным издания, Украине не хватает финансирования примерно на $27 млрд оборонных расходов до конца 2026 г. и начала 2027 г. Дефицит связан в том числе с ростом расходов на беспилотники, противовоздушную оборону и выплаты военнослужащим.

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