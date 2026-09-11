ЕК распределила 28,3 млрд евро на оружие для Украины в 2026 году

The Wall Street Journal писала, что европейские страны могут оказаться не в состоянии профинансировать все запросы Киева в 2026 г. По данным издания, Украине не хватает финансирования примерно на $27 млрд оборонных расходов до конца 2026 г. и начала 2027 г. Дефицит связан в том числе с ростом расходов на беспилотники, противовоздушную оборону и выплаты военнослужащим.