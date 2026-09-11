В Венгрии после ремонта открыли советский воинский мемориал
В венгерском городе Полгарди после ремонта открыли советский воинский мемориал на месте захоронения более 250 солдат и офицеров Красной армии, погибших во время Второй мировой войны. Об этом сообщил ТАСС.
Ремонт захоронения провело посольство России в Венгрии. Представительству Минобороны РФ по военно-мемориальной работе удалось уточнить данные похороненных в Полгарди военнослужащих, большинство имен были установлены впервые. В результате на мемориальных плитах высекли 253 имени.
В центре комплекса находится созданный в 1947 г. венгерским скульптором и архитектором Енё Бори памятник советскому солдату. По словам мэра Полгарди Ласло Никоша, скульптура была выполнена по образу неизвестного советского военнослужащего.
По данным ТАСС, в Венгрии находится более 830 советских воинских захоронений периода Второй мировой войны. На территории страны в боях погибли около 140 000 советских солдат и офицеров.
31 июля в польском городе Пыжице демонтировали памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Снос был инициативой Института национальной памяти Польши (IPN). Некоторые жители страны высказались против действий правительства. 4 августа посольство России в Польше направило властям страны ноту протеста из-за сноса памятника.