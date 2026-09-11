Принцесса Норвегии Астрид умерла в возрасте 94 лет
Принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба королевского дома.
«Его Величество Король с глубокой скорбью воспринял известие о смерти принцессы Астрид. Принцесса мирно скончалась сегодня, в пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет», – говорится в сообщении.
Принцесса Астрид родилась 12 февраля 1932 г. Она была дочерью короля Норвегии Улафа V и принцессы Марты Шведской, а также старшей сестрой короля Харальда V, который умер две недели назад. 1 сентября король Норвегии Хокон VIII принес присягу перед парламентом страны.