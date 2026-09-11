Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,499-0,25%MGTS1 580+6,04%AVAN5380%IMOEX2 279,21-1,29%RTSI851,21-1,29%RGBI113,29-0,63%RGBITR771,9-0,57%
Главная / Политика /

Принцесса Норвегии Астрид умерла в возрасте 94 лет

Ведомости

Принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба королевского дома.

«Его Величество Король с глубокой скорбью воспринял известие о смерти принцессы Астрид. Принцесса мирно скончалась сегодня, в пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет», – говорится в сообщении.

Принцесса Астрид родилась 12 февраля 1932 г. Она была дочерью короля Норвегии Улафа V и принцессы Марты Шведской, а также старшей сестрой короля Харальда V, который умер две недели назад. 1 сентября король Норвегии Хокон VIII принес присягу перед парламентом страны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте