Король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет
На 90-м году жизни умер король Норвегии Харальд V, сообщили в пресс-службе королевского дома.
По данным королевского дома, король скончался в больнице Осло.
Монарх был госпитализирован 17 августа из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. С этого момента Харальд V оставался в медицинском учреждении. 27 августа королевский дом сообщил об ухудшении его состояния, которое оценивалось как «очень тяжелое».
25 февраля Харальд V был госпитализирован на Тенерифе в Испании. Он проходил лечение от инфекции и обезвоживания. В 2024 г. король Харальд был госпитализирован с инфекцией в Малайзии.
Харальд V родился 21 февраля 1937 г. После смерти своего деда по отцовской линии короля Хокона VII в 1957 г. Харальд стал наследным принцем, а его отец – королем Улафом V. В 1990 г., когда здоровье его отца начало ухудшаться, Харальд стал регентом и взял на себя большую часть полномочий монарха, в то время как Улаф оставался фактическим королем. После смерти отца в 1991 г. Харальд официально взошел на престол. Он стал первым норвежским монархом, родившимся в Норвегии со времен Улафа IV в 1367 г., то есть почти за 600 лет.
Во время своего правления он страдал от проблем со здоровьем, и его сын, наследный принц Хокон, четыре раза исполнял обязанности регента в период с 2003 по 2024 г. С 2024 г. Харальд являлся самым долгоправящим монархом Норвегии.