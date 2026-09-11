Ушаков назвал требование Японии изменить новую карту мира ООН чепухой
Требования Японии изменить новую карту мира ООН – чепуха. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Чепуха какая-то, просто чепуха», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
10 сентября газета The Guardian сообщила, что правительство Японии требует изменить новую карту мира ООН. На карте, за использование которой ранее проголосовала Генеральная Ассамблея ООН, Курильские острова, которые Токио называет «северными территориями», обозначены тем же цветом, что и территория России.
Свою позицию Япония объяснила тем, что карта «содержит изображение, противоречащее позиции японского правительства», и добавила, что власти намерены не допустить распространения, по их мнению, ошибочных представлений о территории страны.
В августе МИД Японии вызвал российского посла Николая Ноздрева в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп (расположен в южной части Курильского архипелага). Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что данные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения».