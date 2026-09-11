Ушаков назвал требование Японии изменить новую карту мира ООН чепухой

10 сентября газета The Guardian сообщила, что правительство Японии требует изменить новую карту мира ООН. На карте, за использование которой ранее проголосовала Генеральная Ассамблея ООН, Курильские острова, которые Токио называет «северными территориями», обозначены тем же цветом, что и территория России.