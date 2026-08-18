МИД РФ выразил протест послу Японии из-за антироссийских заявлений
МИД России вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства о поездке президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщили в ведомстве.
Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин передал японскому дипломату протест из-за заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы японского МИД Тосимицу Мотэги. Российская сторона подчеркнула, что считает суверенитет и юрисдикцию над южными Курильскими островами незыблемыми.
В ведомстве заявили, что территории вошли в состав России по итогам Второй мировой войны и закреплены соответствующими договоренностями союзных держав и Уставом ООН. В МИД РФ отметили, что любые попытки поставить этот статус под сомнение являются неприемлемыми.
Кроме того, российская сторона связала ситуацию с продолжением участия Японии в санкционной политике против России и поддержкой Украины. Послу Японии сообщили, что Москва оставляет за собой право на принятие ответных мер.
13 августа Япония выразила протест российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением Путиным острова Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что данные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио предупредил, что предпримет соответствующие меры. В свою очередь Москва заявила, что считает демарш Японии необоснованным.
В этот же день Путин приехал на остров Итуруп в ходе визита в Сахалинскую область. Путин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», Курильскую центральную районную больницу и среднюю общеобразовательную школу им. Эдуарда Норполова. Возле школы президент пообщался с жителями Итурупа. Днем ранее, 12 августа, в Южно-Сахалинске глава государства