МИД РФ выразил протест послу Японии из-за антироссийских заявлений

13 августа Япония выразила протест российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением Путиным острова Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что данные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио предупредил, что предпримет соответствующие меры. В свою очередь Москва заявила, что считает демарш Японии необоснованным.