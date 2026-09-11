За день силы ПВО сбили 67 украинских БПЛА над российскими регионами
В течение дня силы ПВО уничтожили 67 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областей, Пермского края, Удмуртии, Крыма, а также над акваторией Черного моря.
В ночь на 11 сентября ПВО сбили 777 БПЛА. Ночью были закрыты аэропорты Сочи, Чебоксар, Пензы, Казани, Кирова («Победилово»), Ульяновска («Баратаевка»), Ижевска, Самары («Курумоч»), Волгограда, Махачкалы («Уйташ») и Перми («Большое Савино»). 26 беспилотников были уничтожены в Тульской области. Два человека погибли, трое получили ранения.
В Ростовской области сбили 90 беспилотников. БПЛА уничтожены в Таганроге и Новошахтинске, а также в Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском и других районах.
10 сентября в результате атаки украинских БПЛА в Донецке погиб мужчина.