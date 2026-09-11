Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
DIAS1 210-0,08%CNY Бирж.12,515-0,12%IMOEX2 281,04-1,21%RTSI852,84-1,1%RGBI112,95-0,93%RGBITR769,64-0,86%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

За день силы ПВО сбили 67 украинских БПЛА над российскими регионами

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

В течение дня силы ПВО уничтожили 67 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областей, Пермского края, Удмуртии, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

В ночь на 11 сентября ПВО сбили 777 БПЛА. Ночью были закрыты аэропорты Сочи, Чебоксар, Пензы, Казани, Кирова («Победилово»), Ульяновска («Баратаевка»), Ижевска, Самары («Курумоч»), Волгограда, Махачкалы («Уйташ») и Перми («Большое Савино»). 26 беспилотников были уничтожены в Тульской области. Два человека погибли, трое получили ранения.

В Ростовской области сбили 90 беспилотников. БПЛА уничтожены в Таганроге и Новошахтинске, а также в Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском и других районах.

10 сентября в результате атаки украинских БПЛА в Донецке погиб мужчина.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте