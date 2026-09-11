Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В начале встречи Путин оценил высокий уровень дружественных отношений между странами и отметил «позитивный опыт сотрудничества».
«В следующем году исполнится 60 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. К этой дате мы подходим с хорошим, позитивным опытом сотрудничества, с серьезными заделами для его дальнейшего расширения», – сказал он.
Российский лидер отметил динамику развития контактов между советами безопасности, парламентами, внешнеполитическими и другими ведомствами стран. Путин также обратил внимание на развитие товарооборота, который по итогам 2025 г. вырос на 12,9%, и взаимодействие российской и малазийской сторон в вопросах образования, науки, технологий и туризма.
В свою очередь Ибрагим выразил надежду на скорое открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией и отметил высокие результаты сотрудничества в сфере энергетики.
В июне Путин провел встречу с Ибрагимом в Казани, куда глава малайзийского правительства прибыл для участия в саммите, посвященном 35-летию отношений РФ со странами АСЕАН. Тогда российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит поддержку Куала-Лумпуром развития стратегического партнерства с ассоциацией.
Путин находится с рабочим визитом в Индии для участия в XVIII саммите БРИКС, он продлится до 13 сентября.