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Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии

Анна Суслова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В начале встречи Путин оценил высокий уровень дружественных отношений между странами и отметил «позитивный опыт сотрудничества».

«В следующем году исполнится 60 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. К этой дате мы подходим с хорошим, позитивным опытом сотрудничества, с серьезными заделами для его дальнейшего расширения», – сказал он.

Российский лидер отметил динамику развития контактов между советами безопасности, парламентами, внешнеполитическими и другими ведомствами стран. Путин также обратил внимание на развитие товарооборота, который по итогам 2025 г. вырос на 12,9%, и взаимодействие российской и малазийской сторон в вопросах образования, науки, технологий и туризма.

В свою очередь Ибрагим выразил надежду на скорое открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией и отметил высокие результаты сотрудничества в сфере энергетики.

В июне Путин провел встречу с Ибрагимом в Казани, куда глава малайзийского правительства прибыл для участия в саммите, посвященном 35-летию отношений РФ со странами АСЕАН. Тогда российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит поддержку Куала-Лумпуром развития стратегического партнерства с ассоциацией.

Путин находится с рабочим визитом в Индии для участия в XVIII саммите БРИКС, он продлится до 13 сентября.

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