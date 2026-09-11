Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией
Ввод европейских войск на территорию Украины будет означать войну с Россией, заявил президент России Владимир Путин журналистам в ходе визита на саммит БРИКС в Индию.
«Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Путин подчеркнул, что сейчас в Европе нарастает системный кризис, вызванный ошибками Запада в политической, экономической и социальной сферах. Российский лидер отметил, что европейские страны напрямую поддерживают сепаратизм на Украине.
«Они после окончания холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на вершине Олимпа. И, видимо, полагали, что им все позволено», – заключил Путин.
8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил страны Европы с раненым зверем, который становится опаснее. Он отметил, что Запад теряет способность руководить и прибегает к санкциям и прямому вмешательству, вплоть до военного.
2 сентября Путин заявил, что если третьи страны хотят внести какой-то «позитив» в переговорный процесс между Россией и Украиной, который сейчас заморожен, то Кремль «в целом не против». Он подчеркнул, что переговоры всегда должны быть наполнены какой-то конкретикой, и назвал требования Киева «экзотичными».