Путин допустил рост цен на газ в Европе до $1500 за 1000 кубометров
Биржевые цены на газ в Европе могут вырасти до $1500 за 1000 куб. м, заявил президент России Владимир Путин журналистам в ходе визита в Индию на саммит БРИКС.
«Они [европейцы] думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам. А завтра посмотрим, что будет. Ну, так это приведет к тому, что он будет не тысячу, а по полторы тысячи», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
10 сентября цена на газ в Европе превысила $950 за 1000 куб. м, что стало рекордом с 2022 г. Причиной такого повышения цен стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, что привело к сокращению поставок энергоносителей по Ормузскому проливу.
9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существующий уровень цен на газ на бирже в Европе не является рекордным и рекорды будут впереди. По его словам, европейцы находятся в очень сложном положении, в частности, у них есть проблемы с закачкой газа из подземных хранилищ. «Даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал Песков, добавив, что европейцы отдают себе в этом отчет.