Путин допустил рост цен на газ в Европе до $1500 за 1000 кубометров

9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существующий уровень цен на газ на бирже в Европе не является рекордным и рекорды будут впереди. По его словам, европейцы находятся в очень сложном положении, в частности, у них есть проблемы с закачкой газа из подземных хранилищ. «Даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал Песков, добавив, что европейцы отдают себе в этом отчет.