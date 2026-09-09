Песков: рекорд по ценам на газ в Европе впереди

9 сентября цена газа на лондонской бирже ICE превысила отметку в $940 за 1000 кубометров в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. 8 сентября Bloomberg писал, что стоимость природного газа в Европе достигла максимума с января 2023 г. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF на максимуме поднималась на 3,38 до 75,79 евро за МВт/ч. По данным агентства, трейдеры спешат заполнить хранилища перед зимой на фоне сохраняющейся угрозы перебоев с поставками через Ормузский пролив. В конце августа The Guardian сообщила, что запасы газа в хранилищах Евросоюза находятся на самом низком уровне за последние 13 лет.