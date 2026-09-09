Песков: рекорд по ценам на газ в Европе впереди
Существующий уровень цен на газ на бирже в Европе не является рекордным, рекорды будут впереди. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, европейцы находятся сейчас в очень сложном положении. В частности, у них есть проблемы с закачкой газа из подземных хранилищ.
«И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы. Это говорит о том, что нынешний уровень цен на газ на бирже не является рекордным. Рекорды еще будут установлены дальше. И европейцы отдают себе в этом отчет», – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что, исходя из здравого смысла, европейцы должны искать более дешевые источники энергообеспечения и более дешевый газ. Таким ресурсом для них давно мог стать российский газ.
«Они могли бы давно воспользоваться "Северным потоком", одна нитка которого остается живой и работоспособной. И она может быть запущена в одночасье. Но здравый смысл в Европе затмевает политическая ангажированность и маниакальное желание нанести России стратегическое поражение», – отметил пресс-секретарь президента РФ, добавив, что европейцы наносят ущерб своей экономике и гражданам, «закупая на споте газ по цене, которая значительно превышает цены на российский трубный газ».
9 сентября цена газа на лондонской бирже ICE превысила отметку в $940 за 1000 кубометров в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. 8 сентября Bloomberg писал, что стоимость природного газа в Европе достигла максимума с января 2023 г. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF на максимуме поднималась на 3,38 до 75,79 евро за МВт/ч. По данным агентства, трейдеры спешат заполнить хранилища перед зимой на фоне сохраняющейся угрозы перебоев с поставками через Ормузский пролив. В конце августа The Guardian сообщила, что запасы газа в хранилищах Евросоюза находятся на самом низком уровне за последние 13 лет.