Цены на газ в Европе достигли трехлетнего максимума
Цены на природный газ в Европе достигли максимума с января 2023 г. Трейдеры спешат заполнить хранилища перед зимой на фоне сохраняющейся угрозы перебоев с поставками через Ормузский пролив, пишет Bloomberg.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF на максимуме поднималась на 3,38, до €75,79 за МВт\ч. Агентство объясняет, что европейскому континенту необходимы высокие цены, чтобы привлечь поставщиков. До начала отопительного сезона осталось меньше месяца, а хранилища газа сейчас заполнены всего на 67% при сезонной норме в 83%. В Германии, где расположены крупнейшие в Европе хранилища, они заполнены примерно наполовину.
Рост цен на газ приводит к увеличению стоимости электроэнергии. Это особенно актуально для Германии, где снижение выработки солнечной энергии в зимние месяцы приведет к увеличению зависимости страны от газовых электростанций.
Bloomberg также писало, что облегчение Европе на фоне низких запасов газа могут принести прогнозы теплой зимы. Одним из факторов теплой погоды может стать сильный Эль-Ниньо, который, по данным Bloomberg, рискует оказаться одним из наиболее мощных за всю историю наблюдений. Commodity Weather Group считает, что наиболее существенные риски холодной погоды могут сместиться на март и апрель.
В конце августа The Guardian писал, что запасы газа в хранилищах ЕС находятся на самом низком уровне за последние 13 лет. Ситуация вызвала панику среди энерготрейдеров, предупреждают эксперты. На последней неделе августа заполненность газовых хранилищ в странах ЕС составляла лишь 63% при среднем многолетнем показателе в 80%. Это является одним из самых низких значений для этого времени года за всю историю наблюдений. По оценке аналитика Грега Молнара, при нынешних темпах закачки ЕС войдет в отопительный сезон с запасами на 20% ниже среднего пятилетнего уровня.