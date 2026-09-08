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Главная / Политика /

Bloomberg: теплая зима может облегчить ситуацию с запасами газа в Европе

Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Прогнозы теплой зимы могут принести облегчение Европе на фоне низких запасов газа, пишет Bloomberg. Синоптики все больше сходятся во мнении, что предстоящие осень и зима окажутся необычно теплыми, что позволит снизить спрос на топливо.

Сейчас европейские газовые хранилища заполнены примерно на 67% при среднем для этого времени года уровне в 83%. Запасы сократились на фоне прекращения экспорта СПГ с Ближнего Востока из-за войны США и Ирана. Трейдеры стремятся восполнить дефицит перед отопительным сезоном, а европейские цены на газ с конца июня выросли более чем на 75%.

Одним из факторов теплой погоды может стать сильный Эль-Ниньо, который, по данным Bloomberg, рискует оказаться одним из наиболее мощных за всю историю наблюдений. При этом прогнозисты не исключают кратковременных похолоданий во второй половине зимы. Commodity Weather Group считает, что наиболее существенные риски холодной погоды могут сместиться на март и апрель.

2 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отказ от российского газа ударил по экономике европейских стран и благосостоянию их граждан.

В конце августа The Guardian писал, что запасы газа в хранилищах ЕС находятся на самом низком уровне за последние 13 лет. Ситуация вызвала панику среди энерготрейдеров, предупреждают эксперты. На последней неделе августа заполненность газовых хранилищ в странах ЕС составляла лишь 63% при среднем многолетнем показателе в 80%. Это является одним из самых низких значений для этого времени года за всю историю наблюдений. По оценке аналитика Грега Молнара, при нынешних темпах закачки ЕС войдет в отопительный сезон с запасами на 20% ниже среднего пятилетнего уровня.

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