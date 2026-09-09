Стоимость газа на европейских площадках превысила $940

Ранее Иран атаковал американские авиабазы «Муваффак ас-Салти» и «Принц Хасан» в Иордании. По данным телеканала, речь идет о ракетных ударах возмездия. Отмечается также, что иорданская армия, «из-за неспособности американских систем ПВО», подняла в воздух истребители своих ВВС для перехвата иранских баллистических ракет.