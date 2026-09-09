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Главная / Инвестиции /

Стоимость газа на европейских площадках превысила $940

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость газа на лондонской бирже ICE превысила отметку в $940 за 1000 кубометров на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

По состоянию на 10:30 мск октябрьские фьючерсы по индексу TTF торгуются по $942,37. Разница с ценой закрытия предыдущего дня составила 1,04%.

Ранее Иран атаковал американские авиабазы «Муваффак ас-Салти» и «Принц Хасан» в Иордании. По данным телеканала, речь идет о ракетных ударах возмездия. Отмечается также, что иорданская армия, «из-за неспособности американских систем ПВО», подняла в воздух истребители своих ВВС для перехвата иранских баллистических ракет.

Fox News со ссылкой на источник сообщал поздним вечером 8 сентября, что вооруженные силы США нанесли удары по целям недалеко от острова Харк и города Джаск. Цели включали иранские нефтяные танкеры.

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