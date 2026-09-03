Какой у США и у Ирана запас прочности перед новой эскалацией

Среднесрочная цель Трампа – удержаться на плато управляемой конфронтации еще в ближайшие два года до конца следующих выборов, уверен Кошкин. Вся риторика американского президента в отношении Ирана заточена на сохранении текущей ситуации на Ближнем Востоке хотя бы до конца промежуточных выборов, чтобы не дать демократам возможность перехватить большинство хотя бы в одной из палат парламента, продолжил эксперт: «Поэтому Трампу сейчас важно демонстрировать жесткость и решительность по отношению к Тегерану. Обе стороны проводят эскалацию в информационном поле. Но это не означает автоматически военную конфронтацию, наоборот, противники таким образом пытаются выпустить пар, чтобы лишний раз не наломать дров».