Какой у США и у Ирана запас прочности перед новой эскалацией

Какой у США и у Ирана запас прочности перед новой эскалациейМесячное затишье завершилось чувствительными взаимными ударами
США и Иран впервые с конца июля провели обмен массированными ударами по позициям друг друга на Ближнем Востоке. В ответ на американские бомбардировки иранских прибрежных городов рано утром 2 сентября подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали ракетами и беспилотниками американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Кувейте, а также в курдской автономии на севере Ирака. В это же время пресс-служба КСИР сообщила о подрыве на минах двух танкеров в Ормузском проливе, которые пытались пройти по не согласованному Тегераном морскому маршруту. О степени разрушения судов и количестве пострадавших пока не известно.
Согласно заявлению КСИР, иранские военные провели ракетный обстрел по двум военным базам в Иордании, где предположительно могли находиться американские военнослужащие и ангары с беспилотниками RQ-4 и MQ-9. Кроме этого иранцы атаковали ремонтный центр и склад технического оборудования в иракском Эрбиле, штаб-квартиру и ангары для беспилотников в Кувейте, а также базу ВМС США в Бахрейне. Во всех случаях Тегеран говорит об «уничтожении» большого количества американских солдат», но без указания количества.
В тот же день командование КСИР в своем обращении к жителям Иордании, Кувейта и Иракского Курдистана призвало их освободить свои страны от присутствия «американских слуг дьявола», а также «очиститься от скверны американских неверных». Одновременно представитель центрального командования иранского военного подразделения «Хатам аль-Анбия» Эбрагим Зольфагари в очередной раз пригрозил актами возмездия всем «пособникам террористов и убийц детей».
Со своей стороны, министерства обороны Иордании и Бахрейна сообщили о нейтрализации всех выпущенных по ним баллистических ракет. Факт иранского нападения на Эрбиль не подтвердили ни власти Ирака, ни США.
Очередная американо-иранская вооруженная эскалация началась в ночь на 31 августа после воздушного налета ВВС США на две иранские пусковые установки на острове Ларк в Ормузском проливе. Эти атаки Центральное военное командование (CENTCOM) объяснило «точечными ударами» по минным силам КСИР, которые якобы представляли угрозу гражданскому судоходству в Ормузском проливе.
На следующий день американская авиация атаковала прибрежные города Бандар-Аббас, Джаск, Чабахар, Конарак, Минаб, Сирик и остров Кешм, писал портал Axios. При этом за несколько часов до иранского ответного удара, ночью того же дня CENTCOM объявил об успешном завершении военной операции, после того как американцы уничтожили объекты ПВО, радары, морские средства защиты и объекты связи КСИР. В результате этих бомбардировок погибли по меньшей мере 13 человек, более 70 получили ранения, сообщили иранские государственные СМИ.
Вскоре после этого американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал, что он больше не стремится к достижению договоренностей с Тегераном. У руководителя Белого дома больше нет мотивации усаживать иранцев за стол переговоров, так как ему больше нравится текущая ситуация в регионе: «почти полный контроль [американцев] над Ормузским проливом и полный крах их [иранской] экономики».
За сутки до этого Трамп в эфире Fox News пригрозил Иран «стереть с лица земли», если те продолжат наносить ответные удар по американским объектам на Ближнем Востоке. Американо-иранское 60-дневное перемирие формально окончилось 17 августа. Через три дня после этого Трампа объявил о начале «самой сокрушительной экономической операции» против Исламской Республики, которая включает «огромные экономические последствия» тем странам, которые оказывают какое-либо содействие Тегерану.
США и Иран в ближневосточном конфликте вышли на этап контролируемой эскалации, заметил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, стороны продолжат обмениваться военными, риторическими и экономическими ударами еще неопределенное время. «В понимании американского и иранского руководства готовность к уступкам – это признак слабости. При этом стороны не хотят допустить повторения закручивания спирали насилия, как в конце февраля. Текущая ситуация вполне устраивает американцев и иранцев, а ресурсов у них хватит, чтобы продолжать это противостояние еще очень долго», – допустил американист.
Среднесрочная цель Трампа – удержаться на плато управляемой конфронтации еще в ближайшие два года до конца следующих выборов, уверен Кошкин. Вся риторика американского президента в отношении Ирана заточена на сохранении текущей ситуации на Ближнем Востоке хотя бы до конца промежуточных выборов, чтобы не дать демократам возможность перехватить большинство хотя бы в одной из палат парламента, продолжил эксперт: «Поэтому Трампу сейчас важно демонстрировать жесткость и решительность по отношению к Тегерану. Обе стороны проводят эскалацию в информационном поле. Но это не означает автоматически военную конфронтацию, наоборот, противники таким образом пытаются выпустить пар, чтобы лишний раз не наломать дров».
Стороны продолжат эскалировать ситуацию, так как противоречия между США и Ираном, в том числе по статусу Ормузского пролива, никуда не делись, констатирует старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. С одной стороны, Вашингтон пытается увеличить поставки на мировой рынок ближневосточной нефти, с другой – Тегеран пытается использовать проблему проливов как важный политический козырь. «Американцы по-прежнему пытаются разминировать некоторые участки маршрута, что провоцирует ответные действия с иранской стороны. Это противостояние не прекращалось во время военной передышки. Поэтому любые эксцессы могут приводить к новой эскалации, что сейчас и происходит», – говорит аналитик.
На данный момент основную угрозу безопасности Ирана представляет экономическое давление США, вызванное морской блокадой, считает Лямин. «В этой связи Тегеран готов пойти на эскалацию, чтобы усилить давление на мировые рынки и США. Ночные атаки американцев на иранские танкеры дали иранскому руководству повод для ответных ударов по танкерам арабских государств Персидского залива», – добавил эксперт.