Путин: сложности в мире из-за тех, кто делит его на «цветущий сад» и джунгли

Путин: сложности в мире из-за тех, кто делит его на «цветущий сад» и джунглиНа саммите БРИКС президент подчеркнул, что однополярная система уходит
Президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, отметил сложности в процессе формирования многополярного мира. По его словам, это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями, делить мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли» и жить за чужой счет. Такие силы не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов, считает российский лидер.
Путин отметил, что однополярная система, которая обслуживает узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом, по словам президента, объединение БРИКС по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления, а все больше государств в мире заявляют о готовности защищать свои национальные интересы.
Путин заявил, что страны-участницы объединения продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности. По его словам, авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают, а само партнерство выстраивается на принципах равенства и добрососедства.
Российский лидер также указал на необходимость вовлекать большее число стран в обеспечение мира и стабильности на мировой арене. По его словам, давно назрел вопрос совершенствования МВФ, Всемирного банка и ВТО. Кроме того, Путин обратил внимание, что деловая активность в мире сегодня все больше смещается в сторону развивающихся рынков.
Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября. На заседании планируется обсудить инициативы индийского председательства и перспективы укрепления стратегического партнерства БРИКС в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных связей. Кроме того, предусмотрен обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.