Путин: сложности в мире из-за тех, кто делит его на «цветущий сад» и джунгли

Российский лидер также указал на необходимость вовлекать большее число стран в обеспечение мира и стабильности на мировой арене. По его словам, давно назрел вопрос совершенствования МВФ, Всемирного банка и ВТО. Кроме того, Путин обратил внимание, что деловая активность в мире сегодня все больше смещается в сторону развивающихся рынков.