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Главная / Политика /

Путин: авторитет и влияние БРИКС нарастают

Антон Потоков

Авторитет и влияние БРИКС в мире продолжают расти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

«Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал он.

Путин заявил, что страны БРИКС последние 20 лет «твердо защищали» интересы Глобального Юга и обеспечивали стабильность в мире.

С 12 по 13 сентября в Нью-Дели проходит 18-й саммит БРИКС. На полях саммита Путин встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. 

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