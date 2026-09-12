Путин: авторитет и влияние БРИКС нарастают
Авторитет и влияние БРИКС в мире продолжают расти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.
«Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал он.
Путин заявил, что страны БРИКС последние 20 лет «твердо защищали» интересы Глобального Юга и обеспечивали стабильность в мире.
С 12 по 13 сентября в Нью-Дели проходит 18-й саммит БРИКС. На полях саммита Путин встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.