Путин пригласил премьера Эфиопии на саммит Россия – Африка
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Эфиопии Абийема Ахмеда на саммит Россия – Африка в Москву в октябре. С предложением Путин обратился на встрече с Ахмедом в ходе саммита БРИКС в Нью-Дели.
«В этом году, как мы с вами и договаривались, ждем вас уже на третий саммит, который пройдет 28-29 октября в Москве», – сказал он.
Путин отметил, что Москва придает особое значение всестороннему развитию отношений с государствами Африки. Эфиопия приняла деятельное участие в прошлых саммитах Россия – Африка.
Российский лидер отметил в ходе встречи, что товарооборот России и Эфиопии по итогам 2025 г. ощутимо вырос и продолжает увеличиваться. По его словам, он вырос более чем в три раза.
С 12 по 13 сентября в Нью-Дели проходит 18-й саммит БРИКС. На полях саммита Путин встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.