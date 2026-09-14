Песков: любые страны могут сподвигнуть Украину к большей гибкости

Путин находился с официальным визитом в Индии с 11 по 13 сентября, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС. На его полях Путин также провел двусторонние встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.