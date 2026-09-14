Песков: любые страны могут сподвигнуть Украину к большей гибкости
Любые страны могут использовать свое влияние на Киев, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости. Это стало бы значительным вкладом в дело урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди интересовались украинской проблематикой, рассказал представитель Кремля. Главы государств заявили, что готовы внести свой вклад в урегулирование и сыграть в случае необходимости свою роль.
«Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным. Он дал дополнительные разъяснения о том, как обстоят реально дела сейчас вокруг урегулирования и как обстоят реально дела на фронтах», – рассказал Песков.
Путин находился с официальным визитом в Индии с 11 по 13 сентября, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС. На его полях Путин также провел двусторонние встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
31 августа Путин и Моди также провели переговоры на полях саммита ШОС в Бишкеке. Тогда российский лидер отметил, что страна движется в направлении урегулирования украинского кризиса. Моди, в свою очередь, призвал решать все проблемы мирными средствами.