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Главная / Политика /

Трамп: Россия и Украина договорились не наносить удары по энергообъектам

Президент США связывает рост цен на топливных рынках с конфликтом Москвы и Киева
Татьяна Мозолевская
ТАСС
ТАСС

Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетический объектам друг друга, сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не Ираном», – написал он.

13 сентября президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не провоцировать дефицит дизельного топлива и не мешать его экспорту из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва может только приветствовать призыв к Киеву остановить удары по российской мирной инфраструктуре. При этом он отказался комментировать возможность взаимно не атаковать такую инфраструктуру Украины.

Заявление Трампа прозвучало на фоне роста цен на топливо, в том числе на дизель, на внутреннем рынке США, что может негативно отразиться на позициях Республиканской партии в ходе грядущих выборов в конгресс.

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