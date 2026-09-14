Трамп: Россия и Украина договорились не наносить удары по энергообъектам

Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетический объектам друг друга, сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.



«Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не Ираном», – написал он.