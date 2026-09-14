Трамп: Россия и Украина договорились не наносить удары по энергообъектам

Трамп: Россия и Украина договорились не наносить удары по энергообъектамПрезидент США связывает рост цен на топливных рынках с конфликтом Москвы и Киева
Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетический объектам друг друга, сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
«Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не Ираном», – написал он.
13 сентября президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не провоцировать дефицит дизельного топлива и не мешать его экспорту из России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва может только приветствовать призыв к Киеву остановить удары по российской мирной инфраструктуре. При этом он отказался комментировать возможность взаимно не атаковать такую инфраструктуру Украины.
Заявление Трампа прозвучало на фоне роста цен на топливо, в том числе на дизель, на внутреннем рынке США, что может негативно отразиться на позициях Республиканской партии в ходе грядущих выборов в конгресс.