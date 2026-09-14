Журналист Санчес: Россия, Африка, Индия и Китай определят будущее мира
Африка, Индия, Россия и Китай будут определять будущее мира. Об этом заявил ведущий телеканала RT и автор программы «Эффект Санчеса» Рик Санчес на сессии «Россия – Африка. Медиа континентов» в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге.
«Мир поворачивается по направлению к этим странам и уходит от Европы и США: используйте эту возможность, участвуйте в этом, владейте», – сказал Санчес. По его словам, странам также важно активнее заявлять о себе в медиапространстве.
Отдельно телеведущий назвал Африку «континентом будущего». «Полтора миллиарда человек – это будущее. А также ресурсы и минералы. Нужно только все это связать друг с другом», – отметил он. Санчес также положительно оценил международные образовательные проекты, в том числе направленные на работу с африканскими студентами.
В ходе сессии Санчес обратил внимание на влияние языка СМИ на отношение аудитории к событиям. «Если страна мне не нравится – у них режим, а если нравится – у них правительство. Если группа мне нравится – это патриоты или повстанцы, а если не нравится – это террористы», – сказал он.
Сессия «Россия – Африка. Медиа континентов» прошла в преддверии третьего саммита «Россия – Африка», проведение которого запланировано на 28–29 октября.
12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил на саммите БРИКС, что противники многополярного мира пытаются сдерживать растущих конкурентов за счет санкций. «Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательство во внутренние дела и просто грубую силу», – сказал он.