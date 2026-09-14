Журналист Санчес: Россия, Африка, Индия и Китай определят будущее мира

В ходе сессии Санчес обратил внимание на влияние языка СМИ на отношение аудитории к событиям. «Если страна мне не нравится – у них режим, а если нравится – у них правительство. Если группа мне нравится – это патриоты или повстанцы, а если не нравится – это террористы», – сказал он.