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Эксперт: Ирландии, Шотландии и Уэльсу будет трудно провести референдум

Максим Цуланов
Роман Романов
Aldo De La Paz / Unsplash
Aldo De La Paz / Unsplash

С точки зрения легальных процедур Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии будет очень трудно добиться проведения референдума о независимости, потому что все будет определять Лондон. Об этом «Ведомостям» заявил ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

Националисты в этих регионах будут играть на низких рейтингах лейбористов, считает эксперт. «Но с точки зрения реальных перспектив – шансы туманные, так как все рычаги в руках у Лондона», – сказал Шеин.

При этом, в прведдверии выборов, которые должны состояться до 2029 г., лейбористы могут попытаться начать заигрывать с националистами, как это делал экс-премьер лейборист Тони Блэр в 1997–2007 гг.

Кроме того, шотландским сторонникам независимости, несмотря на относительной высокий уровень готовности к отказу от Британии, будет трудно убедить население принять итоговое решение. Лондон активно рассказывает о сложностях, включая финансовые, которые возникнут для шотландцев, как только они выйдут из состава королевства.

«Таким образом, главная цель националистов сейчас не независимость, а получение преференций в сфере местного самоуправления. Но основной их проблемой остается то, что у них есть общий лозунг, а цели – разные», – резюмировал Шеин.

14 сентября лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали в Кардиффе декларацию, в которой попросили правительство Великобритании дать им право провести референдум о независимости. В документе они заявили, что каждый из жителей регионов имеет право определять свое будущее демократическими методами, а сотрудничество между партиями регионов будет укрепляться.

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