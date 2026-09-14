Эксперт: Ирландии, Шотландии и Уэльсу будет трудно провести референдум
С точки зрения легальных процедур Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии будет очень трудно добиться проведения референдума о независимости, потому что все будет определять Лондон. Об этом «Ведомостям» заявил ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин.
Националисты в этих регионах будут играть на низких рейтингах лейбористов, считает эксперт. «Но с точки зрения реальных перспектив – шансы туманные, так как все рычаги в руках у Лондона», – сказал Шеин.
При этом, в прведдверии выборов, которые должны состояться до 2029 г., лейбористы могут попытаться начать заигрывать с националистами, как это делал экс-премьер лейборист Тони Блэр в 1997–2007 гг.
Кроме того, шотландским сторонникам независимости, несмотря на относительной высокий уровень готовности к отказу от Британии, будет трудно убедить население принять итоговое решение. Лондон активно рассказывает о сложностях, включая финансовые, которые возникнут для шотландцев, как только они выйдут из состава королевства.
«Таким образом, главная цель националистов сейчас не независимость, а получение преференций в сфере местного самоуправления. Но основной их проблемой остается то, что у них есть общий лозунг, а цели – разные», – резюмировал Шеин.
14 сентября лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали в Кардиффе декларацию, в которой попросили правительство Великобритании дать им право провести референдум о независимости. В документе они заявили, что каждый из жителей регионов имеет право определять свое будущее демократическими методами, а сотрудничество между партиями регионов будет укрепляться.