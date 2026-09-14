АдГ впервые достигла 30% поддержки в общенациональном опросе

6 сентября АдГ победила на выборах парламента (ландтага) в федеральной земле Саксония-Анхальт. Партия лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в региональные парламенты. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах.