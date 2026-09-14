АдГ впервые достигла 30% поддержки в общенациональном опросе
Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» впервые достигла 30% поддержки в общенациональном опросе. Это следует из данных GMS, передает Ostdeutsche Allgemeine. Опрос проводился с 9 по 14 сентября, в ходе него были опрошены 1009 имеющих право голоса избирателей.
В сравнении с июльским опросом партия прибавила 2 п. п. и достигла своего наивысшего уровня за последние месяцы. Партия действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца ХДС/ХСС потеряла 3 п. п., показатель упал до 20%.
«Зеленые» получили 14% (+1 п. п.), Левая партия – 11% (+1 п. п.). Уровень поддержки СДПГ остался без изменений – 11%. Свободная демократическая партия получила 4% (-1 п. п.) и не прошла бы в бундестаг, как и «Союз Сахры Вагенкнехт» (BSW) с 3% (+1 п. п.) и «Свободные избиратели» с 1%. На общую долю остальных партий пришлось 6%.
6 сентября АдГ победила на выборах парламента (ландтага) в федеральной земле Саксония-Анхальт. Партия лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в региональные парламенты. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах.