В Сирии начались массовые протесты из-за роста цен на топливо

Reuters отмечает, что Сирия в значительной степени зависит от российской нефти, импортируя в этом году около 60 000 баррелей в сутки. При этом поставки оказались под давлением на фоне сокращения производства нефтепродуктов в России. С февраля бензин АИ-95 в Сирии подорожал примерно на 86%, а стоимость дизельного топлива выросла более чем вдвое.