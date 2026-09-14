В Сирии начались массовые протесты из-за роста цен на топливо
В Сирии начались крупнейшие протесты со времен свержения Башара Асада, сообщил Reuters. Поводом стал резкий рост цен на топливо.
Акции прошли в разных частях страны. Протестующие жгли автомобильные покрышки и перекрывали ключевые дороги, в том числе трассу между Дамаском и Алеппо. Демонстрации начались после того, как правительство Сирии 12 сентября повысило стоимость дизельного топлива на 40% до 175 сирийских фунтов ($1,32) за литр.
Власти также увеличили цены на бытовой и промышленный газ примерно на 9%, бензин АИ-95 – на 28%, а АИ-90 – на 26%. Некоторые протестующие блокировали автоцистерны с нефтью, направлявшиеся к нефтеперерабатывающим заводам в Центральной Сирии, и требовали отставки министров энергетики и экономики, а также главы Сирийской нефтяной компании.
Представитель минэнерго Сирии Абдулхамид Салат назвал повышение цен временной мерой. По его словам, оно связано с ростом стоимости закупок на мировом рынке и высокой зависимостью страны от импорта. Ситуацию также осложнила трехмесячная остановка крупнейшего в Сирии нефтеперерабатывающего завода в Баниясе на техническое обслуживание.
Reuters отмечает, что Сирия в значительной степени зависит от российской нефти, импортируя в этом году около 60 000 баррелей в сутки. При этом поставки оказались под давлением на фоне сокращения производства нефтепродуктов в России. С февраля бензин АИ-95 в Сирии подорожал примерно на 86%, а стоимость дизельного топлива выросла более чем вдвое.
14 сентября министр энергетики США Крис Райт сообщил, что рост цен на дизель связан в том числе с ударами по российской энергетике. «Произошел огромный сбой в экспорте российского дизельного топлива. Они были значительным экспортером дизеля», – сказал он.
Также это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжается война США и Ирана, что осложнило судоходство в Ормузском проливе.