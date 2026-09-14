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Армения ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией

Татьяна Мозолевская
Александр Патрин / ТАСС
Александр Патрин / ТАСС

Парламент Армении ратифицировал соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Документ единогласно поддержали 100 депутатов от всех парламентских фракций, сообщил «Sputnik. Армения».

Замминистра экономики Армении Тигран Галстян, представляя соглашение в парламенте, сообщил, что Индонезия обнулит или снизит таможенные пошлины примерно на 90% видов товаров.

В частности, для представляющих интерес для армянского экспорта минеральных вод и фруктовых соков пошлины снизятся с 5% до нуля, для плодоовощных консервов – с 20% до нуля, лекарств – с 5% до нуля. Пошлины на ювелирные изделия будут поэтапно снижены с 15% до нуля в течение трех лет.

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией было подписано в декабре 2025 г. в Санкт-Петербурге. Для его вступления в силу документ должны ратифицировать Индонезия и все пять государств – членов ЕАЭС.

1 сентября президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке напомнил премьеру Армении Николу Пашиняну позицию РФ насчет вступления Армении в ЕС. Он подчеркнул, что стремление страны в ЕС – ее законное право, но оно создает сложности для Армении в пребывании в ЕАЭС. «Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет», – резюмировал российский лидер.

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