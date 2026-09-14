Армения ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией

В частности, для представляющих интерес для армянского экспорта минеральных вод и фруктовых соков пошлины снизятся с 5% до нуля, для плодоовощных консервов – с 20% до нуля, лекарств – с 5% до нуля. Пошлины на ювелирные изделия будут поэтапно снижены с 15% до нуля в течение трех лет.