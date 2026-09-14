Трамп призвал Google отказаться от планов по развитию ИИ в Финляндии
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением компании Google вложиться в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) в Финляндии и призвал корпорацию передумать.
«Google недавно заявил, что хочет построить огромный объект в Финляндии, поскольку получение разрешений в Соединенных Штатах оказывается слишком сложным. Я этим недоволен и хочу, чтобы они изменили свое решение», – написал Трамп в соцсети TruthSocial.
По словам американского президента, искусственный интеллект и дата-центры могут стать «величайшим двигателем экономического развития в истории». Трамп считает, что их экономическое значение окажется больше, чем у нефти, золота, алмазов и даже интернета.
В июне The Wall Street Journal писала, что Google активизировала усилия по продвижению собственных чипов для ИИ и пытается составить конкуренцию компании Nvidia на этом рынке.
13 сентября гендиректор американской компании Anthropic, разработчика нейросети Claude, Дарио Амодеи призвал замедлить создание наиболее мощных моделей ИИ. По мнению Амодеи, возможности ИИ растут быстрее, чем средства контроля за ними. Он опасается, что через 6–12 месяцев более способные агенты ИИ смогут создать сеть зараженных компьютеров и захватить интернет.