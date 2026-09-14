Трамп призвал Google отказаться от планов по развитию ИИ в Финляндии

«Google недавно заявил, что хочет построить огромный объект в Финляндии, поскольку получение разрешений в Соединенных Штатах оказывается слишком сложным. Я этим недоволен и хочу, чтобы они изменили свое решение», – написал Трамп в соцсети TruthSocial.