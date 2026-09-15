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Дмитриев указал на фото с топором над Стуббом и Мерцем

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратил внимание на изображение топора на фото с лидером Финляндии Александром Стуббом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Свой комментарий Дмитриев опубликовал в X.

«Что может символизировать топор над головами таких жизнерадостных европейских лидеров?» – написал он.

На пресс-конференции в ходе визита в Финляндию Мерц заявил, что ближайшие недели или месяцы могут стать решающими в борьбе за мир в Европе. По его словам, «на севере Европы можно увидеть, насколько хрупок мир в Европе». Издание Tagesspiegel уточнило, что Мерц имеет в виду Россию.

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