Дмитриев указал на фото с топором над Стуббом и Мерцем

На пресс-конференции в ходе визита в Финляндию Мерц заявил, что ближайшие недели или месяцы могут стать решающими в борьбе за мир в Европе. По его словам, «на севере Европы можно увидеть, насколько хрупок мир в Европе». Издание Tagesspiegel уточнило, что Мерц имеет в виду Россию.