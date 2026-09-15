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Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе

Инна Шульгина

Ближайшие недели или месяцы могут стать решающими в борьбе за мир в Европе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит Tagesspiegel.

«Скорее всего, нам предстоят решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в борьбе за свободу и мир на нашем континенте», – сказал Мерц на пресс-конференции в ходе визита в Финляндию.

По его словам, «на севере Европы можно увидеть, насколько хрупок мир в Европе». Издание уточняет, что Мерц имеет в виду Россию.

8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что русофобия Мерца превратилась в манию преследования, из-за чего он во всем винит Россию. Так представитель Кремля прокомментировал желание немецкого политика продолжать оказывать давлению на РФ, несмотря на проигрыш его партии на выборах в Саксонии-Анхальт. 7 сентября Мерц признал проигрыш его партии на выборах. Он отметил, что это было «драматическое» поражение. Также канцлер подчеркнул, что в партийной системе Германии происходит «тектонический сдвиг».

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