8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что русофобия Мерца превратилась в манию преследования, из-за чего он во всем винит Россию. Так представитель Кремля прокомментировал желание немецкого политика продолжать оказывать давлению на РФ, несмотря на проигрыш его партии на выборах в Саксонии-Анхальт. 7 сентября Мерц признал проигрыш его партии на выборах. Он отметил, что это было «драматическое» поражение. Также канцлер подчеркнул, что в партийной системе Германии происходит «тектонический сдвиг».