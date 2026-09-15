Париж «тонко съязвил» в адрес Трампа на саммите по космическому бизнесу
Французское правительство «тонко и завуалированно» съязвило в адрес президента США Дональда Трампа на европейской конференции космического бизнеса. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство обратило внимание, что «на саммите Макрона отсутствовали некоторые известные американские компании». В их числе – SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. Французское правительство «тонко и завуалированно съязвило в адрес президента Дональда Трампа, проведя прямую параллель между своим отсутствием и тем, что оно назвало «слухами о давлении» со стороны его администрации с целью бойкота мероприятия».
По мнению Bloomberg, такое пренебрежительное отношение – один из признаков напряженных трансатлантических отношений с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Лидеры стран Европы призывают к большей самостоятельности в космосе. Компании создают альтернативы SpaceX, а аэрокосмические и оборонные компании, такие как Airbus SE и Thales SA, объединяют ресурсы. В материале указано, что стратегические шаги Европы потенциально предвещают перестройку глобального космического порядка, разрушая десятилетиями складывавшееся тесное сотрудничество между США и их союзниками. В связи с изменением баланса сил за рубежом эти изменения будет трудно обратить вспять после ухода Трампа с поста президента.
28 августа Трамп подписал указ о создании новой военной академии – Космической академии США (U.S. Space Academy). Мера связана с быстрым развитием космических сил США и коммерческой космической отрасли, а также расширением американских планов по освоению Луны и более дальнего космоса, пояснил он. 14 сентября министр военно-воздушных сил (ВВС) Трой Менк заявил, что США обладают орбитальным оружием для контроля космического пространства.