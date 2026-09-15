Париж «тонко съязвил» в адрес Трампа на саммите по космическому бизнесу

По мнению Bloomberg, такое пренебрежительное отношение – один из признаков напряженных трансатлантических отношений с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Лидеры стран Европы призывают к большей самостоятельности в космосе. Компании создают альтернативы SpaceX, а аэрокосмические и оборонные компании, такие как Airbus SE и Thales SA, объединяют ресурсы. В материале указано, что стратегические шаги Европы потенциально предвещают перестройку глобального космического порядка, разрушая десятилетиями складывавшееся тесное сотрудничество между США и их союзниками. В связи с изменением баланса сил за рубежом эти изменения будет трудно обратить вспять после ухода Трампа с поста президента.