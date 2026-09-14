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В Пентагоне заявили о наличии у США орбитального оружия

Татьяна Мозолевская
JIM LO SCALZO / TASS
JIM LO SCALZO / TASS

США обладают орбитальным оружием для контроля космического пространства. Об этом заявил министр военно-воздушных сил (ВВС) Трой Менк на конференции Ассоциации ВВС и космических сил под Вашингтоном.

«Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС [США] от враждебных действий противников», – сказал Менк (цитата по ТАСС). По его словам, Вашингтон продолжает поддерживать готовность к противостоянию меняющимся угрозам.

Министр отказался раскрывать подробности об орбитальном вооружении. Он отметил, что США намерены сохранять свое превосходство не только в воздухе, но и в космосе на фоне разработки другими странами средств, способных поставить под угрозу американский космический потенциал.

8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что космос следует сохранять пространством многостороннего сотрудничества, а не конфронтации, он должен оставаться «свободным от приватизации». Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова «Луна – наша» президента США Дональда Трампа.

28 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о создании новой военной академии – Космической академии США (U.S. Space Academy). По его словам, решение связано с быстрым развитием космических сил США и коммерческой космической отрасли, а также расширением американских планов по освоению Луны и более дальнего космоса.

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