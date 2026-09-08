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Главная / Политика /

Песков: космос должен оставаться свободным от приватизации

Максим Цуланов
NASA / Unsplash
NASA / Unsplash

Космос следует сохранять пространством многостороннего сотрудничества, а не конфронтации, и должен оставаться «свободным от приватизации». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в преддверии саммита БРИКС.

«Я не думаю, что мы можем поддержать идею приватизации в космосе. Он должен быть свободен от этого. Напротив, космос должен быть зоной для взаимного сотрудничества», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова «Луна – наша» президента США Дональда Трампа. Песков при этом усомнился, что Трамп подразумевал именно частное владение Луной со стороны США. Речь может идти о планах по высадке на Луне американскими астронавтами, что в Кремле «могут только приветствовать».

В июле 2025 г. Песков заявлял, что космическое сотрудничество России и США стоит особняком, это очень позитивный фактор. По словам Пескова, не следует преувеличивать влияние поддержания таких контактов на весь комплекс двусторонних отношений. 

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