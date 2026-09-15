Власти Севастополя передали в казну имущество пяти организаций за поддержку ВСУ

В отношении «КЭТЗ «Сатурн», «Атлантис-ЛТД» и «Росттрейд» рабочая группа назвала фактическим владельцем Рожманова В. Власти утверждают, что он состоит в проукраинских группах и публикует материалы в поддержку ВСУ. Руководителем «Рифера» с 2015 г. является Геращенко А., которого власти характеризуют как придерживающегося антироссийской позиции.