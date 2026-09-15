Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
BSPB254,54+0,88%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,85-0,24%RGBITR770,04-0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Власти Севастополя передали в казну имущество пяти организаций за поддержку ВСУ

Ксения Наумчик
Сергей Мальгавко / ТАСС
Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство Севастополя включило в городскую казну имущество юридических и физических лиц, которые оказывают помощь ВСУ и Главному управлению разведки (ГУР) Украины. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

В перечень попали ООО «Севастопольский приборостроительный завод «Парус», ООО «ТБИ», ООО «КЭТЗ «Сатурн», ООО «Атлантис-ЛТД», ООО «Росттрейд» и ООО «Рифер».

По данным рабочей группы, «Парус» подконтролен лицам из Кипра, Франции и Люксембурга. Власти также заявили о связи предприятия с украинскими фондами, финансирующими ВСУ. ООО «ТБИ», согласно представленным данным, фактически управляется гражданином Украины Луцаем Г. через номинального учредителя. Луцай является основателем киевского ООО «Интеррыбфлот» и публично заявлял о помощи ВСУ.

В отношении «КЭТЗ «Сатурн», «Атлантис-ЛТД» и «Росттрейд» рабочая группа назвала фактическим владельцем Рожманова В. Власти утверждают, что он состоит в проукраинских группах и публикует материалы в поддержку ВСУ. Руководителем «Рифера» с 2015 г. является Геращенко А., которого власти характеризуют как придерживающегося антироссийской позиции.

В казну города также будет передано имущество нескольких украинцев и граждан РФ, осужденных за сотрудничество с Киевом. Развожаев поблагодарил ФСБ, Росфинмониторинг и другие ведомства за проведенную работу.

31 августа в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух жителей, которых подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах Минобороны России и подготовке схронов со взрывчаткой. УФСБ по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её