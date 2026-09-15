Власти Севастополя передали в казну имущество пяти организаций за поддержку ВСУ
Правительство Севастополя включило в городскую казну имущество юридических и физических лиц, которые оказывают помощь ВСУ и Главному управлению разведки (ГУР) Украины. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
В перечень попали ООО «Севастопольский приборостроительный завод «Парус», ООО «ТБИ», ООО «КЭТЗ «Сатурн», ООО «Атлантис-ЛТД», ООО «Росттрейд» и ООО «Рифер».
По данным рабочей группы, «Парус» подконтролен лицам из Кипра, Франции и Люксембурга. Власти также заявили о связи предприятия с украинскими фондами, финансирующими ВСУ. ООО «ТБИ», согласно представленным данным, фактически управляется гражданином Украины Луцаем Г. через номинального учредителя. Луцай является основателем киевского ООО «Интеррыбфлот» и публично заявлял о помощи ВСУ.
В отношении «КЭТЗ «Сатурн», «Атлантис-ЛТД» и «Росттрейд» рабочая группа назвала фактическим владельцем Рожманова В. Власти утверждают, что он состоит в проукраинских группах и публикует материалы в поддержку ВСУ. Руководителем «Рифера» с 2015 г. является Геращенко А., которого власти характеризуют как придерживающегося антироссийской позиции.
В казну города также будет передано имущество нескольких украинцев и граждан РФ, осужденных за сотрудничество с Киевом. Развожаев поблагодарил ФСБ, Росфинмониторинг и другие ведомства за проведенную работу.
31 августа в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух жителей, которых подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах Минобороны России и подготовке схронов со взрывчаткой. УФСБ по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.